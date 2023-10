Bauprojekt im Gewerbegebiet Hillwood-Lagerhallen in Ellerau: Quickborn will Kreis Segeberg verklagen Von Claudia Ellersiek | 20.10.2023, 06:00 Uhr Nach Bekanntwerden der Pläne für den Bau von fünf Lagerhallen mit einer Größe von jeweils 1 Hektar Größe wächst unter Anwohnern der Bahnstraße und der Friedrichsgaber Straße, aber auch in Verwaltung und Politik die Sorge vor einem Verkehrskollaps. Foto: Hillwood (Visualisierung) up-down up-down

Nach Bekanntwerden der Baupläne des amerikanischen Konzerns Hillwood in Ellerau formiert sich breiter Widerstand. Kritik gibt es insbesondere an der zu erwartenden Zunahme des Schwerlastverkehrs. Nun kündigt die Stadt Quickborn rechtliche Schritte an.