Der stolze Weihnachtsbaum, er hat ausgedient für dieses Fest. Nun soll er entsorgt werden, und da ist es hilfreich, wenn man weiß, wo und wie. Foto: imago images/Petra Schneider up-down up-down Sammelpunkte eingerichtet Hier können in Quickborn und Umland Tannenbäume abgegeben werden und | 05.01.2023, 06:00 Uhr Von Claudia Ellersiek Caroline Warmuth | 05.01.2023, 06:00 Uhr

Idealerweise sollten die abgeschmückten Bäume bereits am Vortag an die Sammelplätze gebracht werden. Allerdings gilt das nicht in allen Kommunen. shz.de hat die Termine und Adressen in der Stadt und Region Quickborn zusammengefasst und sagt, was man sonst noch wissen muss.