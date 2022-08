Bei dem Heckenbrand im Ahornweg drohten die Flammen auf ein Wohnhaus überzugreifen. Ein weiteres Feuer an einer Hecke brach nur kurze Zeit später ganz in der Nähe aus. FOTO: Feuerwehr Quickborn up-down up-down Möglicherweise Brandstiftung Nach Heckenbränden in Quickborn – jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Von Janina Schmidt | 02.08.2022, 18:15 Uhr

Nachdem am Wochenende innerhalb kurzer Zeit zwei Hecken in zwei Quickborner Parallelstraßen in Flammen aufgegangen waren, ermittelt nun die Polizei und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?