Foto: Claudia Ellersiek Feuerwehreinsatz Hecke im Harksheider Weg in Quickborn in Flammen Von Claudia Ellersiek | 21.06.2023, 18:06 Uhr

Bei einem Feuer im Harksheider Weg in Quickborn sind am Mittwoch (21. Juni) rund fünf Meter einer mannshohen Hecke verbrannt. Noch ist nicht klar, was den Brand ausgelöst hat.