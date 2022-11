Harald Ritzen aus Quickborn hat derzeit zwei Gelbe Tonnen zu Hause. Die eine muss er noch bis Ende 2022 nutzen, dann wird sie abgeholt. Die andere ist erst ab Januar 2023 zu befüllen. Hintergrund des Tonnen-Dramas: Ein Wechsel bei der Müllentsorgung im Kreis Pinneberg. Foto: Tina Wollenschläger up-down up-down Ohne Vorwarnung Haushalte im Kreis Pinneberg bekommen ab sofort eine zweite Gelbe Tonne Von Tina Wollenschläger | 10.11.2022, 18:16 Uhr

Die Befürchtung lag in der Luft, jetzt ist es so weit: Zwei Gelbe Tonnen stehen bereits in Quickborn vor den Häusern. Der neue Entsorger RMG hat mit der Auslieferung begonnen. Und so geht jetzt weiter.