Das Entree ist bunt. Zuverlässig wechselt es die Farben im Zyklus der Jahreszeiten. Im Frühling geben Tulpen und Narzissen auf dem Feld von Hauke Meyn an der Kieler Straße den (Farb-)Ton an, im Frühsommer sind es Pfingstrosen, dann kommen Sonnenblumen und Gladiolen und schließlich im Spätsommer die Dahlien. Es ist ein ganz besonderes Tor, markiert die Quickborner Stadtgrenze, ist ein Hingucker, macht gute Laune.

Das Feld, 3 Hektar groß, ist schon seit drei Generationen im Besitz der Familie, wurde immer bewirtschaftet. Hauke Meyn hält es so, sein Vater Henning hat es ebenfalls so gehalten und vor ihnen der Großvater. Erdbeeren wuchsen hier einige Jahre, sehr lange auch Getreide. „Für Getreide ist dieser Standort aber nicht wirklich gut geeignet. Die Bäume im hinteren Teil verschatten ordentlich, und in der Mitte ist eine Senke, in der leicht das Wasser steht“, erklärt Hauke Meyn.

Auch deshalb hat er vor acht Jahren etwas Neues ausprobiert: Blumen zum Selberpflücken. Der Unternehmer wollte gern ein zusätzliches Standbein haben und legte los, wohl wissend, dass so ein Blumenfeld viel Arbeit bedeutet. Inzwischen weiß er: Wenn alle Kunden auch wirklich bezahlen – oder wenigstens die weitaus größte Mehrheit – „und keine Schnecken kommen“, rechnet sich das. In den vergangenen Jahren war das fast immer der Fall.

Quickborn sei möglicherweise ein guter Ort für so ein Angebot, überlegt Hauke Meyn laut. Der Geflügelhof sei ebenso bekannt wie die ganze Familie und ihre Art zu arbeiten. „Dafür bekommen wir viel Wertschätzung.“ Für die meisten Kunden sei es deshalb selbstverständlich, den Blumenstrauß oder gerade jetzt den Kürbis auch zu bezahlen. Allerdings hat Hauke Meyn dazugelernt und den Arbeitsaufwand reduziert. Zu Anfang habe er regelmäßig die Beikräuter aus dem Blumenfeld geholt. Darauf verzichtet er inzwischen.

Hauke Meyn hat in diesen Tagen auch das Kürbisfeld freigegeben. Selbstpflücker finden hier Halloween-Kürbisse, Hokkaido und Butternut. Foto: Claudia Ellersiek

Anstandslos akzeptiert haben die meisten Kunden auch die Preiserhöhung zu Beginn der Saison, übrigens die erste, seitdem es die Blumen zum Selberpflücken gibt. 10 Cent hat er pro Blume draufschlagen müssen, um die gestiegenen Kosten für Zwiebeln und Saatgut auffangen zu können.

Allerdings gibt es auch die anderen Kunden, solche, die in der Dämmerung kommen, lange durch die Reihen der Blumen gehen, sich einen Strauß zusammenstellen und dann das Weite suchen, ohne zu bezahlen. Solche, die ihren Müll auf der provisorisch für den Sommer hergerichteten Parkfläche oder zwischen den Blumen zurücklassen. Woher er das weiß? Es gibt Anrainer, Menschen, die direkt am Feld wohnen und das Geschehen im Blick haben.

Die letzten Sonnenblumen auf dem Feld bringen nochmal reichlich Farbe in den Spätsommer. Foto: Claudia Ellersiek

Was sie allerdings nicht sehen können, ist das, was die Kunden in die Vertrauenskasse werfen. Obwohl – eine Vertrauenskasse früherer Prägung ist das schon lange nicht mehr. Funktionierte nicht. Lange gab es auch bei Hauke Meyn eine einfache Box, die andauernd geleert werden musste, um große Verluste zu vermeiden. Inzwischen ist die Kasse ein Betonblock. Auch in der Landwirtschaft wird aufgerüstet.

Der schützt zwar vor Dieben, nicht aber vor ganz speziellen Kunden, die nicht das reinwerfen, was hineingehört. „Ich habe auch schon Hosenknöpfe, Münzen fremdländischer Währungen und Busfahrkarten gefunden“, sagt der Landwirt. Längst versucht er, das nicht an sich rankommen zu lassen, nicht persönlich zu nehmen, sich nicht zu ärgern.

Rustikal wie das Beet ist auch die handgeschriebene Preistafel für die Kürbisse. Foto: Claudia Ellersiek

Lieber denkt er an die Kunden, die ihm kleine Zettel hinterlassen, auf denen sie sich entschuldigen, weil sie zwar Blumen gepflückt, aber nicht genug Geld dabei hatten, und ankündigen, am nächsten Tag die ausstehende Summe begleichen zu wollen. Und die kommen dann tatsächlich wieder, legen mit dem Geld einen weiteren Zettel in die Kasse, auf dem sie darauf hinweisen, dass sie nun bezahlt haben. Hauke Meyn rührt und freut das:

„Das hier steht und fällt mit der Ehrlichkeit der Menschen.“ Hauke Meyn Besitzer eines Geflügelhofes in Quickborn

Die Mehrheit ist ehrlich, und das ist gut so, denn andernfalls würde er auf dieses Geschäftsmodell verzichten. Und was würde dann aus Quickborns buntem Stadttor werden? So aber plant er jetzt schon die nächste Saison, das Frühjahr 2024, wenn erst die Tulpen und Narzissen blühen, später die Pfingstrosen, dann Sonnenblumen und Gladiolen und schließlich die Dahlien.