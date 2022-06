Bürgermeister Kay Löhr (FDP, Foto von links), stellvertretender Wehrführer Markus Ketelsen, Wehrführer Thomas Krohn sowie die Mitarbeiter vom Bauhof Niels Schwenke, Sven Remstedt und Wolfgang Gehde. FOTO: Natascha Thölen Projekt soll jetzt starten Bauschild weist drauf hin: Hier entsteht Haslohs neue Feuerwache Von Natascha Thölen | 18.06.2022, 06:30 Uhr

Seit Freitagmorgen (17. Juni) steht in Hasloh das Bauschild für das neue Gerätehaus der Feuerwehr und das neue Bauhofgebäude. Der Bürgermeister will die Jahreshauptversammlung 2024 in der neuen Wache begehen.