Politik hat entschieden Hasloh will Container für Flüchtlinge auf Lunge-Gelände aufstellen Von Antonio Balcazar | 06.09.2023, 14:00 Uhr Containeranlagen als vorübergehende Lösung – dafür hat sich die Hasloher Gemeindevertretung entschieden. Die Anlage soll auf dem Lunge-Gelände gebaut werden. Foto: Antonio Balcazar

Ob an einem Ort oder an mehreren ist noch ungeklärt – nun steht mit einem Beschluss der Gemeindevertretung allerdings fest, dass in Hasloh als kurzfristige Lösung für die Unterbringung von Flüchtlingen Container für bis zu 50 Personen aufgestellt werden sollen.