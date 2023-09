Am Mittwochabend (27. September) gab es in Bönningstedt (Kreis Pinneberg), Kieler Straße, ein Großfeuer. Es brannte ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Bei der Alarmierung gegen 18.55 Uhr hieß es, dass Menschenleben in Gefahr seien.

Alle Menschen konnten das Gebäude verlassen

Diese Warnung konnte jedoch später aufgehoben werden. Aber: Sieben Menschen sind verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

An diesem Anbau des Mehrfamilienhauses soll das Feuer begonnen haben. Foto: Florian Sprenger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aktuell sind mehr als 50 Einsatzkräfte aus vier Feuerwehren im Einsatz.

Um kurz vor 19 Uhr seien die ersten Meldungen bei der Leitstelle West in Elmshorn eingegangen, hieß es – ein Dachstuhl stehe in Flammen.

Menschenrettung schnell eingeleitet

Die ersten am Einsatzort eintreffenden Helfer leiteten sofort eine Menschenrettung ein und holten mehrere Bewohner aus dem Gebäude. Insgesamt erlitten fünf Personen Rauchgasvergiftungen sowie zwei weitere Katzenbissverletzungen bei der Rettung der Tiere.

Die Drehleiter kam aus Norderstedt. Foto: Florian Sprenger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen, jedoch einen Großschaden nicht mehr verhindern. Ersten Schätzungen zufolge ist das Haus unbewohnbar.

Zur Brandursache konnten bislang keine genauen Angaben gemacht werden. Fest steht bisher nur, dass das Feuer von einem Anbau auf den Dachstuhl des Gebäudes übergegriffen ist. Die Kieler Straße war für die Löscharbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.

Das betreffende Gebäude an der Kieler Straße. Es gilt als unbewohnbar. Foto: Florian Sprenger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Alarmiert wurden neben den Feuerwehren der Rettungsdienst mit zwei Notarzt- und sechs Rettungswagen. Zusätzlich wurde die technische Einsatzleitung Rettungsdienst hinzugezogen.

So lautet die NINA-Warnung

Die örtliche Gefahrenabwehr der Gemeinde Bönningstedt hatte bereits früh mitgeteilt: „In Bönningstedt, Kreis Pinneberg, kommt es in der Kieler Straße / Mühlenweg derzeit zu einem Feuerwehreinsatz. Die Bevölkerung wird gebeten, im Warnbereich Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.“