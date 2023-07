Sechs Stunden nach dem Notruf hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Gegen 9 Uhr waren die Einsatzkräfte dabei, die Glutnester abzulöschen. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Feuerwehr im Einsatz Blitz schlägt in Haus im Quickborner Langenkamp ein: Dachstuhl brennt aus und | 12.07.2023, 10:47 Uhr | Update vor 27 Min. Von Claudia Ellersiek Caroline Warmuth | 12.07.2023, 10:47 Uhr | Update vor 27 Min.

Der Brand eines Dachstuhls hat ein Einfamilienhaus im Quickborner Langenkamp unbewohnbar gemacht. Ein Blitzeinschlag hatte einen Großeinsatz ausgelöst, an dem am Ende rund 150 Rettungskräfte beteiligt waren. Was wir bisher wissen.