Vier Feuerwehren löschen Nach Großbrand in Bönningstedt: So erlebte Wehrführer Thomas Brilsky den Einsatz Von Antonio Balcazar | 28.09.2023, 17:24 Uhr Der Brand und die Löscharbeiten an dem Bönningstedter Haus in der Kieler Straße haben deutliche Spuren hinterlassen. Foto: Antonio Balcazar up-down up-down

Nach dem Großeinsatz in Bönningstedt ist Wehrführer Thomas Brilsky zufrieden mit der Kommunikation zwischen den Wehren. Die Bewohner können nicht mehr zurück in das Haus an der Kieler Straße.