Die Feuerwehr musste die Seite des völlig deformierten Škoda entfernen, um eine eingeschlossene Person zu retten. Sie soll in Lebensgefahr schweben. Im Hintergrund: der Mercedes, der in den Škoda geprallt war. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Bei Quickborn Golf-Fahrerin löst schweren Unfall auf A7 aus – Mann in Lebensgefahr und | 01.11.2022, 18:16 Uhr | Update vor 2 Std. Von Florian Sprenger Christian Uthoff | 01.11.2022, 18:16 Uhr | Update vor 2 Std.

Beim Auffahren auf die A7 in Quickborn zieht eine Autofahrerin offenbar direkt über alle Spuren auf den linken Fahrstreifen. Damit löst sie eine fatale Kettenreaktion aus. Am Ende prallt ein Mercedes mit hohem Tempo in einen Škoda.