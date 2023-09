Gebiete Moordamm und Ellerburg Fertig bis August 2024: Glasfaserausbau in Ellerbeker Ortsteilen schreitet voran Von Antonio Balcazar | 30.09.2023, 10:00 Uhr Aktuell sind zum Beispiel in der Straße Moordamm Handwerker unterwegs, um Haushalte an das Glasfasernetz anzuschließen. Foto: Antonio Balcazar up-down up-down

Aktuell sind Handwerker in Ellerbek unterwegs, um Anschlüsse für das Glasfasernetz zu verlegen. Laut Angaben von wilhelm.tel sind bereits 120 Haushalte von mehr als 700 in den Bereichen Moordamm und Ellerburg versorgt. Wer dort nachrücken will, hat aktuell dazu noch die Gelegenheit.