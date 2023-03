Claudia Köhler-Prüß kam spät in den Lehrerberuf, eine Quereinsteigerin ist sie jedoch nicht: Die studierte Theologin und Bankkauffrau machte an der Uni Kiel ein reguläres Examen, durchlief ihr Referendariat in Kaltenkirchen und war mehrere Jahre stellvertretende Leiterin, ehe sie selbst zur Rektorin an der Grundschule Ellerau wurde.

