Schwimmmeisterin Nicole Wieland (von links), KBE-Prokuristin Elke Gerick, KBE-Vorstand Jens Bollmann und die Schwimmmeister Julia Müller und Christian Wieland stehen auf der Wasserrutsche im Ellerauer Freibad und freuensich auf die kommende Saison. Foto: Claudia Ellersiek

Saison 2023 Das müssen Besucher des Ellerauer Freibades in diesem Sommer wissen Von Claudia Ellersiek | 18.04.2023, 18:30 Uhr

Das Team aus vier Schwimmmeistern steht, die Becken sind voll, das Wasser wird langsam bis auf 26 Grad Celsius erwärmt – am Montag (1. Mai) wird im Ellerauer Freibad die Saison eröffnet. Was bleibt, was ist neu? Ein Überblick.