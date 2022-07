Die Künstler selbst möchte anonym bleiben. Seine Kunst steht im Fokus. FOTO: Stadt Norderstedt up-down up-down Framespotting Hamburger Künstler verwandelt die Straßen Norderstedts in eine Galerie Von Caroline Warmuth | 29.07.2022, 17:30 Uhr

Jeweils fünf Bilder, die an fünf Tagen im Sommer in fünf Stadtteilen verteilt werden: Das ist eine besondere Kunstaktion in Norderstedt. Das steckt hinter dem Framespotting, also dem Finden von Rahmen.