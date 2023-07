Die Mercedes-Fahrerin wollte gegen 13.55 Uhr von der Kirschenallee auf die Kieler Straße abbiegen. Dort stieß sie mit einem Ford zusammen. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down B4 eine Stunde gesperrt Ford-Fahrerin bei Unfall auf der Kieler Straße in Hasloh schwer verletzt Von Antonio Balcazar | 12.07.2023, 17:34 Uhr

Am Mittwoch (12. Juli) sind ein Mercedes und ein Ford auf der Kieler Straße (B4) in Hasloh zusammengestoßen. Für die Bergungsarbeiten wurde die Kieler Straße in beide Richtungen für rund eine Stunde gesperrt.