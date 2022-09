Nach 24 Stunden hatten die Funkamateure beim Fieldday in Quickborn 350 Verbindungen hergestellt. Angelika Busch protokollierte während ihrer Schicht dafür die Rufzeichen aus vielen verschiedenen Ländern, während Jürgen Grau versuchte andere Funker auf den sechs Frequenzbändern auszumachen. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Fieldday in Quickborn Verbindung zum Rest der Welt: So zeitgemäß ist der Amateurfunk heute noch Von Natascha Thölen | 06.09.2022, 07:30 Uhr

Funkamateure überwinden via Satellit Tausende Kilometer, arbeiten für die Völkerverständigung und im Katastrophenfall für ihr Land. Nun traf sich die Zunft in Quickborn zum 24-Stunden-Funken und stellte im Akkord internationale Verbindungen her.