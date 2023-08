Passiert im Mehrfamilienhaus Feuerwehr Norderstedt: Essen auf dem Herd vergessen –Nachbarin alarmiert die Retter am Mittwochabend Von Klaus Plath | 16.08.2023, 20:51 Uhr Die Feuerwehr Norderstedt rückte zur Liegnitzer Straße aus. Symbolfoto: Klaus Plath up-down up-down

„Essen auf Herd“, das waren die Stichworte, die einen Feuerwehreinsatz in Norderstedt, erfolgt am Mittwochabend, beschreiben können. Während des Einsatzes an der Liegnitzer Straße mit viel Rauch wurde zum Glück niemand verletzt.