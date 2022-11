Wehrführer Thomas Brilsky (von links), Rüdiger Faltin und Angela Missias wurden für ihre 25-jährige aktive Feuerwehrtätigkeit mit dem Brandschutzzeichen am Bande in Silber ausgezeichnet. Carl-Hermann Biermann erhielt für 50 Jahre die Ehrung in Gold.

Foto: Natascha Thölen