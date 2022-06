Ein Wohnmobil und ein Smart brannten komplett aus, ein VW, ein Fiat, ein Volvo und ein Ford wurden stark beschädigt. FOTO: Feuerwehr Norderstedt Brandstiftung? Feuer in Norderstedt: Zwei Fahrzeuge brennen aus – vier stark beschädigt Von Bastian Fröhlig | 09.06.2022, 18:21 Uhr

Mitten in der Nacht gehen zweit Autos in Garstedt in Flammen auf. Das Feuer ist nun ein Fall für die Kriminalpolizei.