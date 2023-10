Eine meterhohe Rauchwolke war über dem Hans-Böckler-Ring in Norderstedt zu sehen. Auf einem Betriebshof ist am Mittwoch (18. Oktober) ein Linienbus abgebrannt. Wie Feuerwehrsprecher Niels Philip Kögler mitteilte, war das Feuer gegen 7 Uhr im Heckbereich des Fahrzeugs ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich zügig im Bereich des Fahrgastraums weiter aus. Nach Polizeiangaben ist ein Schaden von mindestens 80.000 Euro entstanden. Verletzt wurde allerdings niemand. Als Ursache für das Feuer geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

Die Rauchwolke war in Norderstedt weit zu sehen. Foto: Feuerwehr Norderstedt

Bevor das Feuer an dem Bus ausbrach, hatte der Busfahrer auf seine anstehende Fahrt gewartet. Dabei hatte er die Standheizung an, wie Polizeisprecher Michael Bergmann auf shz.de-Nachfrage mitteilte. Plötzlich habe er Rauch aus dem Motor gesehen, wenige Sekunden später brannte der dieselbetriebene Bus bereits. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, zu diesem Zeitpunkt befand sich sonst niemand in dem Bus.

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Norderstedt und die Freiwilligen Feuerwehren Glashütte und Harksheide vor Ort eintrafen, brannte das Fahrzeug bereits lichterloh. Schnell konnten sie die Flammen unter Kontrolle bringen. Gegen 8.45 Uhr konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken.

Schnell konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen. Foto: Feuerwehr Norderstedt

Im April dieses Jahres war auch in Pinneberg ein Linienbus vollständig ausgebrannt. Das Feuer war während der Fahrt ganz in der Nähe des Pinneberger Bahnhofs ausgebrochen. Die Polizei ging von einem technischen Defekt aus.