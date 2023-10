Polizei beendet Ermittlungen Großfeuer an der Kieler Straße in Bönningstedt: Brandursache steht fest Von Janina Schmidt | 06.10.2023, 17:07 Uhr Der Brand und die Löscharbeiten an dem Bönningstedter Haus in der Kieler Straße haben deutliche Spuren hinterlassen. Archivfoto: Antonio Balcazar up-down up-down

Nachdem bei einem Feuer in Bönningstedt sechs Menschen zunächst obdachlos wurden, hat die Kriminalpolizei zur Brandursache ermittelt. Nun steht fest, wie es zu dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Kieler Straße kommen konnte.