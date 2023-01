In Bönningstedt steht derzeit ein Gebäude auf einem Golfplatz in Flammen. Dutzende Kräfte sind im Einsatz. Foto: TVNewskontor, Benny Ritter up-down up-down Am Dienstagabend Großfeuer auf Golfplatz Wendlohe in Bönningstedt – Feuerwehren im Einsatz Von Klaus Plath | 10.01.2023, 21:41 Uhr | Update vor 5 Min.

Dutzende Kräfte waren am Abend an der Hamburger Stadtgrenze im Einsatz. Dort brannte ein Gebäude auf dem Golfplatz Wendlohe. Der Löscheinsatz dauerte die Nacht über an.