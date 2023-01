Mehr als 200 Feuerwehrleute aus Hamburg und dem Kreis Pinneberg waren in der Nacht im Einsatz, um das Feuer auf einem Golfplatz an der Hamburger Stadtgrenze zu löschen. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Kriminalpolizei ermittelt Großfeuer auf Golfplatz Wendlohe in Bönningstedt richtet Millionenschaden an und | 10.01.2023, 21:41 Uhr | Update vor 1 Std. Von Klaus Plath Christian Uthoff | 10.01.2023, 21:41 Uhr | Update vor 1 Std.

Dutzende Kräfte waren am Abend an der Hamburger Stadtgrenze im Einsatz. Dort brannte ein Gebäude auf dem Golfplatz Wendlohe. Der Löscheinsatz dauerte die Nacht über an. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.