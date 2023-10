Mit Hunderten Besuchern Bürgerfest in Ellerau: Feuerwehr ermöglicht Blick hinter die Kulissen Von Natascha Thölen | 03.10.2023, 16:30 Uhr Gut 100 Jahre alt ist dieses Drehleiterfahrzeug, das heute in Norderstedt steht. Es war eine der Attraktionen während des Tages der offenen Tür in Ellerau. Foto: Natascha Thölen up-down up-down

Der Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Ellerau ist das größte öffentliche Fest in der Gemeinde. Am Dienstag (3. Oktober) zeigten die Rettungskräfte nicht nur ihre Schlagkraft, sondern auch ihren Fuhrpark.