Der ADAC rechnet damit, dass sich mit Ferienbeginn auch die Staugefahr auf der A23 im Kreis Pinneberg erhöhen wird. Foto: Christian Uthoff up-down up-down A7 und A23 werden voll Start der Sommerferien: ADAC warnt vor vollen Autobahnen – auch im Kreis Pinneberg Von Caroline Warmuth | 14.07.2023, 12:56 Uhr

Der ADAC rechnet zum Ferienbeginn an diesem Wochenende 14. bis 16. Juli mit einem extrem hohen Verkehrsaufkommen, vor allem in Richtung Norden. Im Kreis Pinneberg hat ein schwerer Unfall am Freitag für erheblichen Rückstau gesorgt.