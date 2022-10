Beamte des Bönningstedter Polizeireviers haben die Ermittlungen aufgenommen. Symbolfoto: Caroline Warmuth up-down up-down Die Polizei ermittelt Fahrerseite demoliert: geparktes Auto in Bönningstedt angefahren Von Caroline Warmuth | 20.10.2022, 17:25 Uhr

Das Fahrzeug war über Nacht an der Kieler Straße geparkt worden. Am Morgen fielen dem Besitzer schließlich die Beschädigungen an der Fahrerseite auf.