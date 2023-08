„Ist das nicht Mega?“, fragte Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann (FDP) voller Begeisterung am Sonnabend (26.8.) auf dem Schulhof der Comeniusschule. Kai Bartels vom Beluga-Kino schloss sich an: „Ist es nicht grandios geworden?“ Nimmt man die Zahl der verkauften Tickets und die Stimmung während des Live-Auftritts der zwei Hamburger „Mamma-Mia“-Darstellerinnen am dritten Quickborner Open-Air-Kino-Abend als Gradmesser für eine Antwort, dann kann die sicher nur ein klares „Ja!“ lauten. Denn auf den chilligen Liegestühlen, Schulhofbänken, von den Besuchern mitgebrachten Klappstühlen sowie Picknick-Decken hielt es bei den beliebten Evergreens „Dancing Queen“, „SOS“ oder „Honey, Honey“ keinen der 500 kleinen und großen ABBA-Fans auf seinem Platz.

Die Eintrittskarten für das letzte Event der Reihe waren dabei bereits Tage zuvor ausverkauft. Den Auftakt hatte am Donnerstag der Familienfilm „Die Minions“ mit 150 Besuchern gemacht. Am zweiten Tag kamen 250 Cineasten zum Kultfilm „The Rocky Horror Picture Show“. „Für uns Kinomacher ist Open-Air das Größte. Dafür brennen wir am meisten“, bekennt Bartels, sichtlich berührt von der Stimmung, die auf dem Schulhof von Minute zu Minute magischer wurde. „Man sieht das hier: von ganz jung bis ganz alt kommen die Menschen, also fast fünf Generationen, zusammen“, sagte der Kinobetreiber weiter. „Aber wir hätten das nicht allein geschafft“, räumt Bartels ein.

Helfende Hände wichtig

Genauso wenig wie die Stadtmacher, also die Gruppe der Bürgerbewegung um den Quickborner Unternehmer Thomas Katlun, die sich bei einer Mitmachaktion zur Verbesserung der Quickborner Innenstadt gebildet hatte, und die Idee zu der Veranstaltung entwickelten. Denn allein die Manpower, an jedem der drei Abende alle Stühle rein- und am nächsten wieder herauszustellen, sei nur durch die Hilfe aller Beteiligten möglich gewesen, betonen Bartels und Katlun. Auch finanziell wäre die Durchführung ohne die Mitwirkung der Stadt Quickborn, die etwa die Bühne finanziert hat, und der vielen Sponsoren, also Quickborner Gewerbetreibenden sowie mit einem großen Anteil die Eulenstädter Hilfsorganisation „Quickborn hilft“ nicht möglich gewesen. Und schließlich das Know-how von Bartels und seinem Partner Bernd Keichel. „Durch das Open-Air-Kino ist Quickborn ein ganzes Stück weiter zusammen gewachsen“, ist Bartels deshalb überzeugt.

Kooperation ist alles

„Es ist einerseits die Stimmung. Andererseits kommen die Menschen hier zum Klönen zusammen. Es ist was los. Es ist nicht anonym. Der Ort ist toll. Viele haben ihre Stühle mitgebracht“, fasste Beckmann den Abend zusammen. Der Bürgermeister lobte das Engagement und die gute Zusammenarbeit aller Akteure, insbesondere die Arbeit der Stadtmacher und Gewerbetreibenden als ein offenes Format mit einer großen gemeinsamen Schnittmenge. Erfolge wie die solcher Veranstaltungen beflügelten dabei auch für die Zukunft, ist Beckmann überzeugt.

Fortsetzung folgt

Dass es am ersten Abend zunächst mit einer überschaubaren Zahl von 150 Besuchern, überwiegend Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren mit ihren Eltern, losging, wertet Katlun im Rückblick sogar eher als positiv. So hätten die Organisatoren es eigentlich genossen, wie er sagte, dass sie langsam anfangen konnten, und es sich dann gesteigert habe. Bis zum grandiosen Abschluss, bei dem Katlun auf seine Ankündigung: „Ja, ich glaube, wir machen’s nochmal“ durch den rasenden Applaus des Publikums die verdiente Bestätigung für den gemeinsamen Einsatz aller Beteiligten erhielt.