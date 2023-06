Auf einem Bein zu stehen, ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren, ist nicht so einfach. Während der ersten bewegten Mittagspause in Quickborn machte Christian Köhler es vor. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Sport in der Innenstadt Erste bewegte Mittagspause: So arbeitet Quickborns Sportaktivator Von Claudia Ellersiek | 22.06.2023, 10:00 Uhr

Christian Köhler möchte die Quickborner in Bewegung bringen. 30 Minuten Workout in der Mittagspause, dieses Angebot soll es künftig einmal in der Woche geben. Was bringt das? Ziemlich viel, wie sich bei der Premiere zeigte.