Ergebnis: Kommunalwahl 2023 Sieg für Bürgermeisterin Henriette Krohn – CDU sichert alle Direktmandate in Tangstedt Von Antonio Balcazar | 15.05.2023, 18:30 Uhr

Die von der CDU unterstützte Bürgermeisterin Henriette Krohn kann sich bei der Kommunalwahl in Tangstedt über ein starkes Ergebnis von acht Sitzen freuen. Dazu wird auch die SPD mit fünf Sitzen in Zukunft in der Gemeindevertretung dabei sein.