Da muss ein Hund kräftig die Orientierung verloren haben. Seinem Herrchen ist er am Sonntag (24. September) im Wassermannpark in Hamburg im Stadtteil Schnelsen-Nord entlaufen. Bei Quickborn ist das Tier dann gegen 10.30 Uhr auf die Fahrbahn der A7 gelaufen. Folge: Sechs Fahrzeuge sind in einen Auffahrunfall verwickelt worden, erklärte das Polizei-Autobahnrevier Neumünster auf shz.de-Anfrage. Fünf Verletzte mussten in naheliegende Krankenhäuser gebraucht werden.

Die Fahrzeuge waren hinter der Autobahnabfahrt Quickborn in Richtung Hamburg unterwegs, als von der westlichen Seite der Hund auf die Fahrbahn lief. Ein Pkw mit Tieranhänger bremste, doch nicht mehr rechtzeitig, denn das Fahrzeug touchierte den Hund leicht. Der darauf folgende Pkw konnte rechtzeitig bremsen, doch das dritte Fahrzeug schaffte es nicht mehr. Der Fahrer fuhr nicht nur auf das zweite Fahrzeug auf, sondern schob ihn auch noch auf den Tiertransporter.

Ähnliches wiederholte sich bei den folgenden Fahrzeugen. Pkw Nummer vier und fünf bremsten rechtzeitig, doch das sechste Fahrzeug schaffte es nicht mehr. Es fuhr auf das fünfte Fahrzeug auf und schob es auch noch auf das vierte Fahrzeug von vorn auf.

Über die Schwere der Verletzungen und die Schadenssumme konnte das Polizei-Autobahnrevier Neumünster keine Angaben machen.