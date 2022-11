Grünen-Chefin Anke Thomsen und SPD-Vorsitzender Tom Lenuweit möchten mit dem Vortrag über Photovoltaik ein neues Informationsformat installieren. Foto: Die Grünen/SPD up-down up-down Energiewende in Quickborn Grüne und SPD laden ein: Alles über Photovoltaik auf Hausdächern Von Claudia Ellersiek | 09.11.2022, 06:30 Uhr

Die Energiekrise heizt die Diskussion über alternative Formen der Stromgewinnung an. Nun bringen Bündnis 90/Die Grünen und SPD in Quickborn das Thema einmal mehr in die Öffentlichkeit. Und basteln an einem neuen Informationsformat.