„Wir werden gerade etwas überrannt“, sagte Pächterin Stefanie Hamer (Foto links, zusammen mit ihrem Mann Tobias), denn schon bevor sie ihre Türen am Sonnabend zum ersten Mal öffneten, hatte sich eine lange Schlange im Bürgerpark gebildet. FOTO: Natascha Thölen up-down up-down Ellerau Endlich wieder Leben im Ellerauer Parkcafé im Bürgerpark Von Natascha Thölen | 03.07.2022, 15:30 Uhr

Am Sonnabend (2. Juli) eröffnete in der Krumbekgemeinde nach umfangreicher Sanierung durch die Politik und langer Suche nach einem Pächter das neue Hamer’s Parkcafé. Shz.de hat sich während der Eröffnung umgeschaut, was aus der drei Jahre leerstehenden Immobilie geworden ist.