Krisen treiben die Menschen in die Kirchen. Für Pastor Jörn-Detlef Dau-Schmidt ist das folgerichtig. Gott als Konstante in einer Welt, die zunehmend aus den Fugen gerät. Auch das möchte er in einem Glaubensseminar thematisieren. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Ellerau Glaubenskurs in einer Zeit der Verunsicherung: Gott, wo steckst Du? Von Claudia Ellersiek | 23.09.2022, 08:00 Uhr

In Krisenzeiten ist Gott gefragt. Und doch sind die kirchlich gebundenen Christen in Deutschland inzwischen in der Minderheit. In dieser Gemengelage schafft Pastor Jörn-Detlef Dau-Schmidt den Platz für eine Auseinandersetzung mit dem Glauben. Auch einer kritischen.