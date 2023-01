Anna Uplegger ist seit einigen Jahren aktiv in der Jungen Union von Schleswig-Holstein. Nun könnte die Ellerauerin auch in ihrer Gemeinde politisch aktiv werden. Foto: Jonas Makoschey up-down up-down Politik-Nachwuchs aus Ellerau CDU-Hoffnung Anna Uplegger: „Die Partei muss hipper werden“ Von Claudia Ellersiek | 20.01.2023, 18:00 Uhr

Weiblich, jung, ambitioniert, selbstbewusst – Anna Uplegger steht für eine Generation, die ihre Ansprüche klar formuliert und überkommene Strukturen hinterfragt. Seit zwei Jahren Mitglied in der CDU, macht sie sich nun in Ellerau bemerkbar. Warum die Partei an einer wie ihr nicht vorbeikommt.