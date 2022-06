Weniger ist manchmal mehr. Das ist eine der Lehren aus der Corona-Pandemie. Quickborns Awo-Vorsitzende Elke Schreiber baut jetzt den Veranstaltungskalender des Ortsverbandes neu auf und will dabei nachhaltiger werden. FOTO: Claudia Ellersiek up-down up-down Arbeiterwohlfahrt in Quickborn Nach der Corona-Pandemie: Eine Organisation erfindet sich neu Von Claudia Ellersiek | 29.06.2022, 18:00 Uhr

Elke Schreiber startet in eine weitere Amtszeit als Vorsitzende und will den Awo-Ortsverband Quickborn in die Zukunft führen. Die Herausforderung besteht darin, die beiden Lager in ihren Reihen gleichermaßen zufriedenzustellen. Warum ihre moderaten Neuerungen genau zur richtigen Zeit kommen.