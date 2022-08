Das Schuljahr 2022/23 hat heute begonnen. Und auch in Quickborn und den Umlandgemeinden werden zahlreiche Erstklässler begrüßt. FOTO: IMAGO/Kirchner-Media up-down up-down Einschulung 2022 Zahl der Abc-Schützen in Quickborn und Ellerau weitgehend konstant und Janina Schmidt | 15.08.2022, 06:30 Uhr Von Caroline Warmuth | 15.08.2022, 06:30 Uhr

An den vier Quickborner Grundschulen, sowie an der Grundschule Ellerau haben viele Kinder einen aufregenden ersten Schultag. Wir haben nachgeschaut, wie sich die Einschulungszahlen in den vergangenen Jahren entwickelt haben.