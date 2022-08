Drei Einsätze an einem Tag und innerhalb kürzester Zeit ist bei der Bönningstedter Feuerwehr nicht alltäglich. FOTO: IMAGO / Fotostand up-down up-down Bönningstedt Auto brennt aus und Essen auf Herd: Feuerwehr im Dauereinsatz Von Caroline Warmuth | 09.08.2022, 14:42 Uhr

Gleich dreimal mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr am Montag zu Einsätzen in Bönningstedt fahren. In einem Fall brannte ein Auto an der Bahnhofstraße.