Die Einbruchsermittler aus Pinneberg suchen nach möglichen Zeugen, um die Täter zu schnappen. Symbolfoto: Caroline Warmuth up-down up-down Einbrüche in Norderstedt Kripo sucht mit Täterbeschreibung nach Einbrechern Von Caroline Warmuth | 13.02.2023, 18:15 Uhr

Zwei junge Männer stehen unter Verdacht in Norderstedt in eine Wohnung eingebrochen zu sein und gleiches in einem Wohn- und Geschäftshaus versucht zu haben. Die Polizei sucht sachdienliche Hinweise.