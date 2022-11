Die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln in beiden Fällen. Symbolfoto: Caroline Warmuth up-down up-down Schmuck gestohlen Einbrüche am Wochenende in Norderstedt – Polizei ermittelt Von Caroline Warmuth | 21.11.2022, 18:08 Uhr

Erneut hat es am Wochenende Einbrüche in Häuser in Norderstedt gegeben. Beide Male konnten sie unerkannt mit ihrer Beute entkommen.