Mit einem Zeugenaufruf sucht die Polizei nach Hinweisen auf die Einbrüche. Symbolfoto: Friso Gentsch Polizei sucht Zeugen Einbrüche in Ellerau und Norderstedt: Diebe schlagen nachts zu Von Antonio Balcazar | 02.05.2023, 17:18 Uhr

Unbekannte drangen in ein Einfamilienhaus in Ellerau ein, zudem kam es zu einem Einbruch in Norderstedt. Nun bittet die Kriminalpolizei Pinneberg um Hinweise, um die Einbrecher zu schnappen.