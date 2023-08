Polizei sucht Zeugen Einbruchsversuch an der Ellerauer Straße in Quickborn – Diebe scheitern Von Claudia Ellersiek | 07.08.2023, 14:05 Uhr Auch wenn es in der Ellerauer Straße in Quickborn bei einem Einbruchsversuch geblieben ist, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Foto: dpa up-down up-down

Nach einem misslungenen Einbruch sucht die Kriminalpolizei jetzt Zeugen. Die unbekannten Täter hatten sich an einem Fenster eines Einfamilienhauses an der Ellerauer Straße in Quickborn zu schaffen gemacht.