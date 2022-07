Kripo-Beamte aus Pinneberg haben die Ermittlungen in den beiden Fällen aufgenommen. FOTO: IMAGO / Fotostand up-down up-down Polizei sucht nach Tätern Sämtliche Räume in Haus durchwühlt: Einbrüche in Norderstedt Von Caroline Warmuth | 11.07.2022, 16:20 Uhr

Einmal scheiterten die Einbrecher an der Eingangstür eines Einfamilienhauses in Norderstedt. Bei einem zweiten Versuch in der unmittelbaren Nachbarschaft waren sie schließlich erfolgreich.