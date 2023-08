In der Klöngasse Unbekannte brechen in Quickborner Sportstudio ein – Überwachungskamera gestohlen Von Claudia Ellersiek | 04.08.2023, 17:19 Uhr Nach dem Einbruch in ein Quickborner Fitnessstudio ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Symbolfoto: IMAGO/Bihlmayerfotografie up-down up-down

Bei dem nächtlichen Einbruch in ein Sportstudio in der Klöngasse in Quickborn ist eine Kamera gestohlen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.