Ziel des Einbrechers war eine Wohnung in der Jahnstraße. Sie gehört zu einem Mehrfamilienhaus. Symbolfoto: Bihlmeyerfotografie/Imago-Images up-down up-down Polizei ermittelt Einbruch in Quickborn: Dieb kommt über Balkon und durchwühlt Wohnung Von Claudia Ellersiek | 26.01.2023, 16:18 Uhr

Es war offenbar ein Einzeltäter, der über den Balkon in eine Wohnung in Quickborn eindrang und sie durchwühlte. So jedenfalls liest sich die Erklärung der Polizei. Was sie sonst noch weiß.