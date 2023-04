Die Diebe haben zahlreiche eingetopfte Heckenpflanzen, wie etwa Kirschlorbeer, mitgenommen. Foto: IMAGO/McPHOTO up-down up-down Die Polizei ermittelt Einbrecher in Norderstedt klauen Pflanzen im Wert von 2500 Euro Von Caroline Warmuth | 20.04.2023, 15:01 Uhr

Die Diebe haben es in dem Pflanzenhof auf Heckenpflanzen, wie etwa Thuja, Eiben und Kirschlorbeer abgesehen. Insgesamt 25 Pflanzen haben sie am Ende vermutlich in einem Transporter abtransportiert.