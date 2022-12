Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen. Symbolfoto: Caroline Warmuth up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbruch in Norderstedter Kita und ein weiterer Versuch Von Caroline Warmuth | 16.12.2022, 14:57 Uhr

Während die Täter an dem Einbruch in einer Kita scheiterten, gelang es ihnen in einer anderen, die Räume zu betreten und Schränke zu durchwühlen.