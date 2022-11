Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: IMAGO/Future Image up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbruch in Norderstedter Hotel: Täter stehlen eine Jacke Von Caroline Warmuth | 29.11.2022, 17:27 Uhr

Die Täter sind mitten in der Nacht in das Hotel eingebrochen. Inzwischen hat die Kriminalpolizei in Norderstedt die Ermittlungen aufgenommen.