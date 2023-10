Die Polizei ermittelt Einbruch in Norderstedter Firma – Täter stehlen Werkzeug Von Caroline Warmuth | 20.10.2023, 14:02 Uhr Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und sucht nach Zeugen. Symbolfoto: Caroline Warmuth up-down up-down

Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er um Mitternacht einen BMW in Tatortnähe gesehen hätte. Ob der allerdings in Zusammenhang mit dem Einbruch in ein Firmengebäude in Norderstedt steht, ist noch unklar.